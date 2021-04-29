خبير أبراج: مواليد برج الأسد ينتظرون مفاجأة سعيدة في عيد الفطر

مواليد برج الأسد من الأبراج القوية صاحبة الإرادة والإصرار، لديه كرامة وكبرياء، كما أنه من الشخصيات التي تجذب الانتباه إليها، بحسب تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، من خبير الأبراج محمد صبحي، الذي توقع أن هذا البرج ينتظر مفأجاة سعيدة خلال عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، توقعات خبير الأبراج محمد صبحي لبرج الأسد، خلال عيد الفطر المبارك.

مفاجاة سعيدة في الانتظار

ووفق توقعات «صبحي»، فإن الفترة المقبلة يشهد خلالها مواليد برج الأسد استعادة زمام الأمور مهنيا وعاطفيا خلال شهر مايو؛ إذ أنهم من بداية العام شهدوا صعوبات ومشكلات متعددة، بسبب وجود كوكب المريخ في منزل الحظ والعمل.

أما من الناحية العاطفية وجود فينوس يعطي مواليد هذا البرج السحر والجاذبية، ولديهم فرصة للتوافق وقضاء وقت سعيد مع شريك حياتهم، وبالنسبة للأشخاص غير المرتبطين سيكون هناك فرص هائلة للارتباط، ومن الناحية الصحية، مواليد هذا البرج لابد أن ينتبهوا جيدا إلى صحتهم.

وبحسب توقعات خبير الأبراج، فأنه في عيد الفطر المبارك سيحصل مواليد برج الأسد على مفاجاة سارة، ولكن يجب الحذر من الحاسدين؛ لأنهم قد يستطيعون تغيير الموازين.

حظ مواليد برج الأسد على الجانب الصحي

وفيما يتعلق بالجانب الصحي، أكد «صبحي» أن مواليد برج الأسد عليهم أن يكونوا أكثر هدوءا، ويبتعدون عن الانفعالات.