مسلسل ضد الكسر الحلقة 16.. نيللي كريم تدبر خطة لـ محمد فراج ومايا

بدأت أحداث الحلقة 16 من مسلسل ضد الكسر، بطولة نيلي كريم، بإعادة رجل الأمن الذي سرق نيلي كريم العقد المسروق، بعد تصرفها معه، وتبرأته أمام النيابة.

ويعترف زوج الفنانة تارا عماد لمحمد فراج، بحقيقة نجله، وأنه ليس ابنه بعد إجراء تحليل DNA.

أحداث الحلقة 16 من مسلسل ضد الكسر

وتتوالى الأحداث وتشتكي تارا عماد من زوجها لوالدتها، وتقرر طلب الطلاق من زوجها.

وتنتهى الحلقة بتهديد محمد فراج، لمايا، للابتعاد عن نيلي كريم، بعد تفكيرها للعمل معها في مجال التصميم.

ودارت أحداث الحلقة 15 من مسلسل ضد الكسر، بمحاولة محمد فراج الابتعاد عن مايا، بعد معرفة زوجته نيلي كريم بعلاقتهما.

وتخرج نيلي كريم في فيديو لايف، وتعلن لمتابعيها تعرضها للتحرش، بعد الهجوم عليها واعتدائها على شاب وضربه.

ويتضح من خلال الأحداث أن لقاء الخميسي، صديقة نيلي كريم هي من حرضت المتحرش على التحرش بالأولى، لتصويرها وعرض الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما تحاول خادمة نيلي كريم، الاعتذار لها حتى تعود للعمل من جديد في منزلها، لتنتهى الحلقة بمحاولة نيللي، العودة لزوجها محمد فراج، بعد معرفته بوجود رجل غريب في المنزل يوم تعرضها لحادث ودخولها المستشفى.

مسلسل ضد الكسر

مسلسل ضد الكسر من بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى سلمى، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.