وفاة الممثل الكوميدي الإسباني خوان خويا بورجا

توفي أمس الأربعاء، الممثل الكوميدي الاسباني خوان خويا بورجا، الذي اشتهر باسم «إل ريستيس»، عن عمر ناهز 65 عامًا، في مستشفى أشبيلية بعد صراع مع المرض.

وأطلق على خوان خويا لقب «ريسيتاس»؛ إذ كان كثير الضحك، وعرف بضحكة مميزة، جعلته مشهورا بها في جميع انحاء العالم، على الرغم من عدم شهرة أعماله بنفس الشكل.

واشتهرت ضحكته حينما كان في إحدى البرامج التلفزيونية الإسبانية، لتتحول هذه المقابلة إلى أشهر «ميمز» تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.