صورة الشهيد محمد مبروك في مسلسل الاختيار 2 تحصد آلاف المشاهدات

ظهرت صورة الشهيد محمد مبروك في مسلسل الاختيار 2، خلال أحداث الحلقة 16؛ إذ استعانوا بالصورة الحقيقية للشهيد محمد مبروك، وليس صورة الفنان إياد نصار، الذي كان يجسد شخصيته ضمن أحداث المسلسل.

وأثارت صورة الشهيد محمد مبروك في مسلسل الاختيار 2، اهتمام الجمهور؛ إذ ظهرت خلال زيارة زكريا إلى منزل أسرة محمد مبروك بعد وفاته، للاطمئنان على عائلته، وإخبارهم بسير التحقيقات في قضية اغتياله، وتفاجأت زوجته عندما أخبرها بتورط الظابط محمد عويس في العملية بسبب خيانته، خاصة أن الأخير كان صديقا لزوجها الذي كان نفس دفعته في الجامعة.

وحصد المشهد الذي ظهرت فيه صورة الشهيد محمد مبروك، أكثر من 14 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية لشركة «سينرجي» على موقع يوتيوب.

صورة الشهيد محمد مبروك في مسلسل الاختيار 2

ولم تكن تلك اللقطة الوحيدة التي تضمنتها حلقة اليوم من المسلسل؛ إذ تطرق إلى لقطات حقيقية من مظاهرات جماعة الإخوان في منطقة عين شمس، وتناولت قصة استشهاد الصحفية ميادة أشرف.

يبدأ موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل الاختيار 2، في تمام الساعة 9:30 مساء على شاشة قناة «ON E»، وتعاد الحلقة الجديدة في اليوم التالي للمرة الأولى في تمام الساعة 9:45 صباحا، والمرة الثانية في الساعة الثالثة والنصف ظهرا، بينما تذاع الحلقة على قناة «ON دراما» الساعة 11:20 مساء.

وتعرض قناة «أبو ظبي دراما» المسلسل في تمام الساعة 10 مساء، بينما تعيد قناة «أبو ظبي» إذعة الحلقة الجديدة من المسلسل الساعة 11 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصتي «Watch It» و«شاهد vip».

ونجح الفنان إياد نصار في تجسيد شخصية الشهيد محمد مبروك الذي اغتالته أيادي الإرهاب الأسود، عام 2013؛ إذ كان الشاهد الرئيسي في قضية تخابر قيادات جماعة الإخوان مع دول أجنبية.