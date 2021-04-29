عضو «العليا للفيروسات»: انتهزوا أقرب فرصة للحصول على التطعيم

قالت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ الصحة العامة بكلية طب عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن تعدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أمر جيد، واللقاحات التي تدخل مصر آمنة، ودول أخرى تستخدمها، موضحة: «عايزة أطمن المواطنين، وأنا نفسي حصلت على التطعيم».

وأضافت «أنور» في مداخلة هاتفية مع برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، أن هناك حماية لمن يحصل على اللقاح، وإذا أصيب الشخص بالفيروس فإنه لا يصاب بأعراض شديدة، موضحة أن الإصابة بالفيروس قد تؤدي إلى الوفاة، و«أي فرصة للحصول على اللقاح يجب الحصول عليه».

وتابعت أستاذ الصحة العامة بكلية طب عين شمس، أن هناك نسب مختلفة من الحماية التي يوفرها التطعيم، لكن في نفس الوقت يجب الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية، لكي لا يصاب الإنسان بالفيروس.

ولفتت الدكتورة وجيدة أنور، إلى أن التطعيمات التي وصلت إلى مصر بدأ تطعيم الناس بها، موضحة أن الدولة رخصت 5 لقاحات، ولا يوجد أي لقاح يدخل مصر أو يُصنع فيها إلا ويحصل على ترخيص، مشيرة إلى أن المصابين بكورونا يمكنهم الحصول على التطعيم بعد شهر من التعافي.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن هناك زيادات موجودة بين المصابين بفيروس كورونا، موضحة أن الموجة الثالثة بالعالم أعلى 10% عن الإصابات في الموجات الثانية، موضحة أن العالم يشهد أرقاما قياسية جديدة في الإصابات، بالرغم من بدء اللقاحات، لكنها تشهد وتيرة عالية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 643 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، موضحة أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 225528 من ضمنهم 169308 حالة شفيت، و13219 حالة وفاة.