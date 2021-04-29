تحرير 70 محضرا وغلق 5 مقاهي وضبط شيش في كفر الشيخ

نفذت محافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة على المقاهي والكافيهات والمحلات والمطاعم للتأكد من انضباطها لمنع انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بارتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين، بالإضافة إلى التعقيم والتطهير المستمر بها، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووفق بيان صادر من محافظة كفر الشيخ، فإن اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ترأس حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالعاصمة، ومتابعة الكافتريات، والمقاهى، والكافيهات، والمطاعم، وتطبيق كافة الإجراءات القانونية علي المخالفين.

غلق مقاهي في دسوق لمواجهة كورونا

فيما قادت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات الليلية لرفع الإشغالات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، بالشوارع الرئيسية والفرعية، وكورنيش النيل، ورفع وإزالة كافة أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وقد أسفرت الحملة عن رفع 300 إشغال، وتحرير 15 محضر إشغال، و57 مضبوطات، وغلق 2 كافتيريا، وتحرير 7 محاضر شيش.

كما قاد أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والالتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وقد أسفرت الحملة عن تحرير العديد من محاضر الغلق، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات. وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات بالفترة المسائية علي المقاهى والكافتريات، لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأسفرت الحملة عن إغلاق 3 مقاهي لتداول الشيشة، والتحفظ علي الشيش الموجودة بها، وتشميع المقاهي، وتحرير محاضر للمخالفين.

غلق محلات في بلطيم لمواجة كورونا

وترأس أشرفَ اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملة الليلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمدينة بلطيم، لمتابعة التزام المقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار الفيروس، والتأكيد أنه لا تهاون مع المقصر، فضلًا عن رفع التعديات والإشغالات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر عدم ارتداء كمامات، و 10 محاضر تصالح ودفع الغرامة الفورية، و5 محاضر عدم إتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومحضر غلق، فضلاً عن تحرير 10 محاضر تموين عدم إعلان أسعار، و8 محاضر صحة متنوعة، وذلك بالتنسيق الكامل مع قوات الشرطة، والتموين، والصحة، والبيئة، والإشغالات.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على منع التجمعات، والالتزام بارتداء الكمامات، والقرارات الصادرة، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.