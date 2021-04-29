معاينة 119 موقعا لمشروعات القطاع الصحي بقرى «حياة كريمة» بالمنيا
كتب:
إسلام فهمي
02:57 م | الخميس 29 أبريل 2021
محافظ المنيا
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الانتهاء من معاينة 119 موقعًا للمشروعات المدرجة بقطاع الصحة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير قرى الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 5 مراكز بالمحافظة، وتشمل المواقع 22 موقعًا بمركز العدوة، 19 موقعًا بمركز ملوي، 43 موقعًا بمركز مغاغة، 18 موقعًا بمركز أبو قرقاص، معاينة 119 موقعًا لمشروعات القطاع الصحي بقري حياة كريمة بالمنيا موقع بمركز ديرمواس، مضيفًا أنه جارِ إعداد التصميمات الهندسية للبدء في تنفيذ الأعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد؛ لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
حضر الاجتماع الدكتور هاني عبدالشهيد، عضو مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.
وشدد المحافظ، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، وأن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»؛ للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى، لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
وناقش المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروع تطوير منظومة الإسعاف والطب البيطري بنطاق القري المستهدفة، حيث تم الانتهاء من معاينة 11 موقع لإنشاء وحدات تمركز للإسعاف، وجارِ معاينة 21 موقع آخر وإعداد التصميمات اللازمة للبدء في الأعمال، كما تم الانتهاء من معاينة 53 موقعًا وجارِ إعداد التصميمات اللازمة لتطوير قطاع الطب البيطري.
وأكد محافظ المنيا، متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها، مشدداً على سرعة الإنجاز في كافة القطاعات والعمل علي زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقرى المستهدفة، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخرة لتوفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد.
كما استعرض المحافظ، موقف مبادرة «سكن كريم»، والتي تساهم بشكل كبير في دعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل خدمات صرف صحي ومياه للشرب، لافتًا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها، تذلل كافة العقبات أمام تحقيق حياه كريمة حقيقية للمواطنين.
في نهاية الاجتماع، أشاد المحافظ، بالأداء الذي تقوم به المنظومة الصحية بالمحافظة بكامل أركانها، وهيئة الإسعاف لما يقدموه من دور مهم وحيوي، ولمجهوداتهم المبذولة في مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.