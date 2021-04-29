معاينة 119 موقعا لمشروعات القطاع الصحي بقرى «حياة كريمة» بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الانتهاء من معاينة 119 موقعًا للمشروعات المدرجة بقطاع الصحة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير قرى الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 5 مراكز بالمحافظة، وتشمل المواقع 22 موقعًا بمركز العدوة، 19 موقعًا بمركز ملوي، 43 موقعًا بمركز مغاغة، 18 موقعًا بمركز أبو قرقاص، معاينة 119 موقعًا لمشروعات القطاع الصحي بقري حياة كريمة بالمنيا موقع بمركز ديرمواس، مضيفًا أنه جارِ إعداد التصميمات الهندسية للبدء في تنفيذ الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد؛ لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

حضر الاجتماع الدكتور هاني عبدالشهيد، عضو مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وشدد المحافظ، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، وأن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»؛ للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى، لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وناقش المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروع تطوير منظومة الإسعاف والطب البيطري بنطاق القري المستهدفة، حيث تم الانتهاء من معاينة 11 موقع لإنشاء وحدات تمركز للإسعاف، وجارِ معاينة 21 موقع آخر وإعداد التصميمات اللازمة للبدء في الأعمال، كما تم الانتهاء من معاينة 53 موقعًا وجارِ إعداد التصميمات اللازمة لتطوير قطاع الطب البيطري.

وأكد محافظ المنيا، متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها، مشدداً على سرعة الإنجاز في كافة القطاعات والعمل علي زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقرى المستهدفة، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخرة لتوفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد.

كما استعرض المحافظ، موقف مبادرة «سكن كريم»، والتي تساهم بشكل كبير في دعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل خدمات صرف صحي ومياه للشرب، لافتًا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها، تذلل كافة العقبات أمام تحقيق حياه كريمة حقيقية للمواطنين.

في نهاية الاجتماع، أشاد المحافظ، بالأداء الذي تقوم به المنظومة الصحية بالمحافظة بكامل أركانها، وهيئة الإسعاف لما يقدموه من دور مهم وحيوي، ولمجهوداتهم المبذولة في مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.