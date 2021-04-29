محافظ الإسماعيلية: ليس هناك أي مبرر للتقصير وهدفنا حياة كريمة للمواطن

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه لا يوجد مبرر للتقصير في توفير حياة كريمة للمواطن، والأمان والراحة له، وأن الجميع يعمل على تحقيق سبل الراحة للمواطنين.

وأضاف بشارة، خلال لقاء عقده أمس، مع نواب مجلسي الشعب والشيوخ، أن اللقاءات المستمرة اسبوعياً تأتي لمناقشة أبرز المشاكل لدى المواطنين، وحلها في وجود التنفيذيين ومديري المديريات والشركات.

وحضر الاجتماع المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء؛ لمناقشة مشكلات الكهرباء والإنارة العامة للمحافظة.

أزمات الكهرباء وحلولها

وناقش بشارة، المتأخرات المالية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بقرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية مقابل الإنارة العامة بالقرية، موجهًأ بعقد جلسة بين رئيس المركز والمدينة ومسؤولي الشركة للوصول للحل الأمثل فى أسرع وقت.

كما ناقش أزمة المتأخرات على المنطقة الحرة بالإسماعيلية، مكلفًا بعقد جلسة برئاسة نائب المحافظ تضم الجهات المعنية؛ لتسوية تلك المتأخرات دون تحمل المحافظة أي تكاليف طالما أن الأمر في الأصل هو حق المواطنين.

حل مشكلة الكهرباء لأهالي قرى القنطرة

على صعيد أخر، تم مناقشة مشكلة أهالي جنوب قرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب، حيث تصدر فواتير تسديد مقابل استهلاك الكهرباء لهم من محافظة الشرقية مما يسبب لهم الكثير من المتاعب وتعهد رئيس شركة الكهرباء بحل تلك المشكلات قريبا.

وناقش محافظ الإسماعيلية مع النواب مشكلة ضعف الكهرباء بقرية النصر «الكيلو 14» بمركز ومدينة القنطرة غرب وعدم إنارة أعمدة الطرق العامة بشكل كامل.

أزمة الكهرباء بالمنطقة الصناعية

وناقش الحضور مشاكل المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، ومشكلة تعرض مهمات الكهرباء لأعمال السرقة المتكررة وأكد المحافظ ضرورة توصيل الكهرباء وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين، موجهًا بإنشاء منظومة مراقبة أمنية للحد من السرقات، فيما أفاد رئيس الشركة بأن أعمال توصيل الكهرباء تنتهى بالمناطق التى تسلمتها الشركة خلال شهر .