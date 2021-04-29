الموجة الـ17.. إزالة 175 حالة تعديات على أراضي حماية النيل بالمنيا

الموجة الـ17.. إزالة 175 حالة تعديات على أراضي حماية النيل بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
02:28 م | الخميس 29 أبريل 2021
ازالة تعديات
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، ازالت 175 حالة تعديات على أراضي أملاك الدولة وحماية النيل، بمساحة إجمالية 7329 متراً مربعاً، وذلك ضمن تنفيذ أعمال الموجة الـ17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها، وبالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.
وأكد المحافظ أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، والأجهزة الأمنية، والجهات المختصة، حيث تم دراسة وتقسيم الحالات المستهدفة إلى حالات بسيطة ومتوسطة، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بعدم عودة التعديات التي يجري إزالتها مرة أخرى.
وأوضح محافظ المنيا أنه تم وضع جدول زمني مكون من ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في 30 مارس وحتى 8 ابريل 2021، وأسفرت عن إزالة 134 حالة، بمساحة إجمالية 5267 متراً مربعاً، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 17 ابريل، وتستمر حتى 9 مايو 2021، وأسفرت عن إزالة 41 حالة تعديات، حتى الآن، بمساحة اجمالية 2062 متراً مربعاً، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 18 مايو وحتى 30 يونيو القادم.
وأكد محافظ المنيا استمرار جميع الوحدات المحلية في ضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك.