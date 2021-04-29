الموجة الـ17.. إزالة 175 حالة تعديات على أراضي حماية النيل بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، ازالت 175 حالة تعديات على أراضي أملاك الدولة وحماية النيل، بمساحة إجمالية 7329 متراً مربعاً، وذلك ضمن تنفيذ أعمال الموجة الـ17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها، وبالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، والأجهزة الأمنية، والجهات المختصة، حيث تم دراسة وتقسيم الحالات المستهدفة إلى حالات بسيطة ومتوسطة، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بعدم عودة التعديات التي يجري إزالتها مرة أخرى.

وأوضح محافظ المنيا أنه تم وضع جدول زمني مكون من ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في 30 مارس وحتى 8 ابريل 2021، وأسفرت عن إزالة 134 حالة، بمساحة إجمالية 5267 متراً مربعاً، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 17 ابريل، وتستمر حتى 9 مايو 2021، وأسفرت عن إزالة 41 حالة تعديات، حتى الآن، بمساحة اجمالية 2062 متراً مربعاً، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 18 مايو وحتى 30 يونيو القادم.

وأكد محافظ المنيا استمرار جميع الوحدات المحلية في ضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك.