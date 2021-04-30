«على النيل بين القاهرة والمنيا».. 15 معلومة عن مدينة بنى سويف الجديدة

مدينة بنى سويف الجديدة ، تعد واحدة من المدن الجديدة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال إقامة عدة مشروعات، سواء مشروعات «سكنية، خدمية، صناعية، وتجارية».

تقع مدينة بنى سويف الجديدة، على النيل ما بين مدينتي القاهرة والمنيا حيث تبعد عن القاهرة نحو 124 كيلومتر.

وللمدينة أربع مداخل هم: المدخل الغربي من ناحية بني سويف الأم عبر كوبري النيل، مدخل شرقي من ناحية طريق الكريمات، بني سويف وطريق الزعفرانة، مدخل شمالي عن طريق الأقليمي الشرقي القديم، مدخل جنوبي قادم من طريق المنيا الصحراوي الشرقي القديم.

وخلال سطور تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مدينة بنى سويف الجديدة، وفقا لما نشره الموقع الرسمى الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية.

15 معلومة عن مدينة بنى سويف الجديدة

1- تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة بنى سويف الجديدة حوالى 25135.97 فدان.

2- تمثل الكتلة العمرانية حاليا بمدينة بنى سويف الجديدة مساحة 12965.55 فدان.

3- إجمالي عدد الوحدات السكنية بمدينة بنى سويف الجديدة حوالي 32560 وحدة منها:

- 5948 وحدة سكنية بمعرفة الهيئة «شباب ومستقبل – منخفض التكاليف - قومي - مطور».

- 21408 وحدة سكنية «4116 تعاونيات + 1960 بنك إسكان + 15332 أفراد».

- 5304 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمعرفة الهيئة .

4- أما إجمالى عدد قطع الأرض ضمن مشروع ابنى بيتك بمدينة بنى سويف حوالى 5975 قطعة منها:

- 3298 قطعة بالمنطقة الأولى.

- 2677 قطعة بالمنطقة الثانية.

5- أما عدد السكان مدينة بنى سويف الحالى 105000 نسمة، والمستهدف 558 ألف نسمة .

6- وبالنسبة لقطاع الخدمات، تضم مدينة بنى سويف العديد من الخدمات، منها خدمات إجتماعية، خدمات إدارية، خدمات أمنية، خدمات تجارية، خدمات تعليمية، خدمات ثقافية، خدمات دينية، خدمات صحية، خدمات رياضية، خدمات عامة.

7- تم تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب داخل مدينة بنى سويف الجديدة بطاقة 105 ألف مترمكعب / يوم، بالإضافة لمحطة معالجة مدمجة بسعة 10 ألف مترمكعب/ يوم.

8- تم تنفيذ شبكات المياه بطول 330.8 كيلومتر .طولى «رئيسي – فرعي» .

9- تم تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 52 ألف مترمكعب / يوم تضم 4 مراحل.

10- تم تنفيذ محطة الرفع رقم 2 لخدمة منطقة أبنى بيتك 2.

11- تم تنفيذ شبكة الصرف الصحي بطول 275.15 كيلومتر . ط «رئيسي – فرعي» .

12- تم تنفيذ شبكات الكهرباء بطول 1121.198 كيلومتر .ط «جهد متوسط» ، طول 775.538 كيلومتر.ط «جهد منخفض»، طول 390.512 كيلومتر.ط «إنارة».

13- تم تنفيذ محطة محولات داخل مدينة بنى سويف الجديدة بطاقة «50 م . ف. أ».

14- تم تنفيذ شبكات طرق داخل مدينة بنى سويف الجديدة بطول 277.122 كيلومتر . ط «رئيسي – فرعي».

15- تم تنفيذ شبكات اتصالات داخل مدينة بنى سويف الجديدة بطول 567 كيلومتر .ط «رئيسي – فرعي».