«التعدي على المرأة وأبعاده النفسية والاجتماعية».. ندوة بكفر الشيخ 

نظمت الإدارة العامة بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ندوة بعنوان «مناهضة العنف ضد المرأة»، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بمجهودات وإنجازات مديرية الشباب والرياضة، بمراكز وقرى المحافظة من أنشطة وفعاليات، وعقد ندوات تثقيفية لتوعية الطالبات وتعريفهن بمراكز الدعم والمساندة القانونية والنفسية، وتشجيعهن على مكافحة العنف، فضلا عن توعيتهن بالآثار السلبية المترتبة على أنماط العنف سواء من الناحية الصحية والنفسية، وطرق مشاركة الطلاب في هذه الأنشطة من خلال التطوع، والخطوات الواجب اتباعها حال التعرض لأي شكل من أشكال العنف أو التحرش.

وأوضح الشيخ أحمد زيدان، موجه بمنطقة وعظ كفرالشيخ وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، أن الهدف من تنظيم الندوة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها، من خلال التوعية بمخاطر الزواج المبكر على الفتيات والآثار السلبية للزواج غير الرسمي على الأسرة والمجتمع، وأنه تم تسليط الضوء على أساليب العنف ضد المرأة مثل عدم المساواة في الحقوق والحرمان من الميراث والجرائم الإلكترونية التي تستهدف المرأة، إلى جانب الأساليب المتعددة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن كل الأديان حثت على معاملة المرأة معاملة كريمة، والإسلام دعا للعمل على شيوع الرحمة لكل المخلوقات واهتم بحماية حقوق المرأة، أبنة وزوجة وأم وأخت وخالة وعمة.

وأضاف الشيخ أحمد زيدان، أن العنف ضد المرأة يؤثر على حالة المرأة نفسيا واجتماعيا، وله أبعاد وانعكاسات سلبية على حياة الفتاة والمرأة بعد ذلك، مؤكداً ضرورة ترسيخ مبادئ التربية الإيجابية داخل فتياتنا حتى يصبحن أمهات قادرات على تربية جيل صاعد يستطعن أن يكن لهن دورا هاما في النهوض بمجتمعهن.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ،أنه شدد على تطبيق كافة التدابير الاحترازية منعاً لانتشار فيروس كورونا، وأنه تم التنويه خلال الندوة إلى أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات في التجمعات وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الوجه إلا بعد التطهير وضرورة التوجه للفحص الطبي عند الشعور بأي أعراض.