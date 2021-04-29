البابا تواضروس: كورونا جاء لإخضاع الإنسان وتعليمه الإتضاع

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال خميس العهد، إن السبب الإلهي للسماح بفيروس كورونا في الأرض، أن الله رغب من خلال ذلك الفيروس الصغير تعليم الإنسان الإتضاع، مضيفا: فيروس كورونا جاء لإخضاع الإنسان وتعليمه الإتضاع، لأن الإنسان بصفة عامة تشامخ، لافتًا إلى أنه تعليم قاسي لكنه هام لحياة الإنسان كي يتضع.

الإتضاع في خميس العهد

وأكد البابا تواضروس خلال عظة قداس خميس العهد الذي ترأسه بدير الشهيد مارمينا العجائبي بصحراء مريوط غرب الإسكندرية، أن المسيح في خميس العهد قدم أكثر من عهد أولها، عهد الإتضاع بغسيل الأقدام، حيث أخذ ماء وغسل أقدام التلاميذ وجعله الدرس الأخير قبل الصليب، ليؤكد على أهميته، لافتًا إلى أنه معروف أن القائد لا ينحني أمام الأقدام، إلا أن المسيح قدم درسا هاما لحياة الإنسان تمثل في كونه درس الإتضاع والذي يعد المفتاح لصليب المسيح والقداسة.

الاتحاد وسر الإفخارستيا في خميس العهد

وأوضح أن العهد الثاني تمثل في عهد الاتحاد من خلال سر الإفخارستيا، حيث جاءت من سنبل القمح التي طحنت وأصبحت دقيق ثم دخلت إلى الفرن، ومثلها عصير العنب الذي عُصر وأصبح كتلة واحدة متحد، مشيرًا إلى أهمية الاتحاد مع المجتمع والتي لا تأتي سوى بـ«النار والعصر» التي تتمثل في المصاعب التي يتجاوزها الإنسان في الحياة.

في خميس العهد البابا يشدد على إجراءات كورونا

وأشار إلى عهد الحب الذي يقام بحياة القداسة والسير في الحق، والتي بدورها تملأ الإنسان بالحب، مختتمًا أن يوم خميس العهد يعد يوم فرح بعد 3 أيام من البصخة ضمن أسبوع الآلام، لافتًا إلى الصلاة من أجل أن يرفع الله الوباء عن العالم، مطالبًا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بمشاركة الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس الدير، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، ومجمع رهبان الدير، وسط غياب شعبي نتيجة غلق الدير خلال أسبوع الآلام.