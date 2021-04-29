الأرصاد تحذّر من ارتفاع درجات الحرارة من الغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، بداية من اليوم الخميس الموافق 29 من أبريل الحالي وحتى الثلاثاء 4 من مايو المقبل.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا عاجلا نظرا لتعرض بعض المناطق لموجة حارة، مشيرة إلى أنّه اعتبارا من اليوم الخميس، ستشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة المتوقعة، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد بصعيد مصر، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

تحذير عاجل من «الأرصاد»: هذه المناطق تتعرض لموجة حارة

وتشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غدا الجمعة، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وأن يشهد طقس السبت المقبل، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

فيما يشهد الطقس يوم الأحد، نشاطا للرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، ويوم الإثنين نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

الأرصاد تحذّر من ارتفاع درجات الحرارة بداية من غد الجمعة

وأوضحت الأرصاد أنّ يشهد طقس يوم الثلاثاء، نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء.

كانت الهيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أنّ طقس غد الجمعة سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بصعيد مصر، كما تنبأ خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود ليلا طقس معتدل على أنحاء الجمهورية كافة.

وكان الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشف عن أنّ البلاد ستشهد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة والمحافظات

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدا الجمعة، كما يلي:

القاهرة: العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 20.

مطروح: العظمى 32 والصغرى 19.

سوهاج: العظمى 39 والصغرى 24.

قنا: العظمى 39 والصغرى 25.

الأقصر: العظمى 40 والصغرى 26.

أسوان: العظمى 41 والصغرى 27 درجة.