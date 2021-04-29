استجابة لـ«الوطن».. نقل وفاء مكي إلى مستشفى الهرم بعد تدهور حالتها

استجابت نقابة المهن السينمائية لاستغاثة الفنانة وفاء مكي عبر «الوطن»، والتي طالبت فيها بنقلها إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث قال الدكتور أشرف زكي إنه تم نقلها إلى مستشفى الهرم للعلاج.

وقال أشرف زكي لـ«الوطن»، إن الفنانة تخضع حاليا للفحوصات الطبية لتحديد حالتها الصحية، والنقابة تتابع حالتها مع المستشفى والأطباء المسؤولين عن حالتها.

ومن جانبه، قال الدكتور منصور خليل، مدير مستشفى الهرم، أنها وفاء مكي وصلت منذ ساعة إلى المستشفى، حيث كانت تعاني من ضيق في التنفس، موضحا «موجودة الآن داخل غرفة العزل على جهاز تنفس في المستشفى، حيث إن إهمالها في العلاج أدى إلى تدهور حالتها».

وتعاني الفنانة وفاء مكي من تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ 10 أيام، حيث بدأت تلقي العلاج ولكن صحتها لم تشهد أي تحسن، وأصبحت من سيئ إلى أسوأ على حد تعبيرها.

وناشدت وفاء مكي عبر «الوطن»، وزارة الصحة بالتدخل ونقلها إلى أحد المستشفيات، قائلة: «إلحقوني أنا بموت مش قادرة أخد نفسي ومحتاجة عربية إسعاف تنقلني المستشفى».

وتابعت: «منذ 10 أيام بدأت أشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، وهاتفت الطبيب وشرحت له ما أشعر به وأرسل لي البرتوكول الخاص بالعلاج، وبالرغم من مواظبتي على العلاج إلا أن الأعراض أصبحت أسوأ حتى أني لا أستطيع التنفس».

وعادت الفنانة وفاء مكي للظهور الإعلامي للمرة الأولى بعد خروجها من السجن في قضية تعذيب خادمتين واحتجازهما، من قبل محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية عام 2001، وتم الحكم عليها بـ10 سنوات ثم تم تخفيفه إلى 3 سنوات فقط.

وقالت «مكي» عن فترة سجنها، إنها كانت مجرد «كبوة» وليست «أزمة»، على حد تعبيرها.