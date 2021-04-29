عاجل.. وزير الرياضة يشكل مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارا بتشكيل مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو المصري» برئاسة الدكتور حازم خميس وعضوية كل من الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي والمهندس محمود عبد السميع حسن الشامي ومدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والخبير المصرفي يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتور هيثم داوود أستاذ العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية.

وتضمن قرار وزير الشباب والرياضة العمل بتشكيل المجلس لمدة أربع سنوات على أن يتولي مجلس الإدارة خلال تلك الفترة، إدارة شؤون المنظمة والعمل على اعتماد المعمل المصري من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوادا وتعيين الجهاز التنفيذي للمنظمة بما يشمل على تعيين مديرا تنفيذيا للمنظمة وتحديد اختصاصاته وفقا لأحكام وآليات العمل بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوادا.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو»، من أجل تحقيق أهدافه المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن النادو المصري يمثل أحد أهم الآليات التى ترتكز عليها خطة وزارة الشباب والرياضة في تطوير أداء وفاعلية المنظومة الرياضية المصرية في مختلف اللعبات الرياضية وخاصة الفردية منها.

مشيرا أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم للنادى المصري بغرض توثيق أوجه التعاون والتنسيق المشترك بينه وبين المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة المنشطات متمثلة فى المكتب الإقليمي، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مختلف مجالات التعاون وخاصة في شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة في أوساط الرياضيين.

وخلال أول اجتماع للوزير مع مجلس إدارة النادو المصرى تناول اللقاء، وضع التصور النهائي لإنشاء الأكاديمية الإفريقية لمكافحة المنشطات بمصر، والتي تعتبر من أهم مراكز التوعية والتدريب بهذا المجال، والأولى من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة سبل الدعم المصري للوكالة الدولية والمكتب الإقليمي في مجال مكافحة المنشطات، وكذلك متابعة إنهاء إجراءات الحصول علي الاعتماد النهائي من الوكالة الدولية للمعمل المصري للمنشطات.

كما تناول اللقاء متابعة تطبيق الأكواد الخاصة بالمنشطات، والتجهيز لاستقبال رئيس الوكالة الدولية خلال شهر يونيه المقبل لجمهورية مصر العربية والتى تمثل زيارته أحد أهم الخطوات الخاصة باعتماد المعمل المصري.