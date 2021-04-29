علي جمعة يكشف أصل «ميت عقبة»: بناها صحابي وأول مفتي في مصر

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ أول مصحف في مصر كتبه عقبة بن عامر الجهنمي، كما أنّه كان أول مفتي لمصر، لأنه كان يجلس ليسأله الناس، إن المقصود بـ«ميت» التي تسبق «ميت عقبة» هي مُنية عقبة بن عامر.

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «مصر أرض الصالحين»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ «عقبة» سأل «معاوية» عندما كان خليفة في مكان لبناء عليها حي جديد فوهب له بالجيزة 1000 ذراع في 1000 ذراع بناء على الشروط بين المسلمين والمصريين، لافتا إلى أنّ الذراع الواحد يساوي 42 سم، وبالتالي يكون الإجمالي 160 ألفا، وهي «100 عقبة».

وأشار إلى عقبة بن عامر دفن في المقطم، فبنى بعد ذلك أبناؤه مقبرة في حي «ميت عقبة» ونقل رفاته، والتي دفن فيها في السابق عمرو بن العاص، أنّ «معاوية» عين «عقبة» ولاية مصر، ثم أطاح به في سنة 47 هجريا تقريبا، فقال «سبحان الله ما أنصفني معاوية».

ولفت إلى أنّه اهتم بشأن القرآن والفقة على أرض مصر، إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى: «كل واحد في اسمه العُقبي هيبقى له نسب مع عقبة بن عامر».

وكان الإعلامي عمرو خليل قال في مقدمة البرنامج عن عقبة بن عامر: «في تجلي العشق الإلهي الذي يملأ الأرض حبا ورحمة وارتياحا، تجد حالة من الروحانيات تسكن روحك وقلبك، في منطقة الأباجية يرقد العديد من أولياء الله الصالحين، من ضمنهم عقبة بن عامر رديف رسول الله».

وتابع: «ففي منطقة في الأحياء السكنية البسيطة تجد من يعيش فيها يحيون بمحبة آل البيت والأولياء الصالحين، فبجانب المسجد نجد ضريح فاطمة حسن الأنور، ومقام ذي النون المصري، والسيدة رابعة العدوية ومحمد بن الحنفية الملقب بشاهد الرؤى».