ملكة بريطانيا تكرم شركة ألعاب جنسية بعد وفاة زوجها بأسابيع

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الملكة إليزابيث، كرمت أكبر ماركة ألعاب جنسية في بريطانيا وهي «LoveHoney».

وحصلت الشركة على جائزة الملكة للمؤسسات، بعد أن حققت نمواً بنسة 365٪ في ست سنوات، فيما أشاد رئيس الشركة بالملكة لكونها «داعمًا رائعًا».

وحصلت الشركة للمرة الثانية، على هذه الشركة التي تُعد «أعلى وسام لنجاح الأعمال»، وتتيح للشركة استخدام شعار الملكة في الإعلان والتسويق والتعبئة والتغليف لمدة خمس سنوات.

استلمت الشركة الجائزة لأول في عام 2015، والتقى الشريكان ريتشارد لونجهيرست ونيل سلاتفورد بالملكة والأمير فيليب في حفل استقبال قصر باكنغهام.

ويأتي إعلان الجائزة بعد أقل من ثلاث أسابيع، من وفاة زوج الملكة إليزابيث الثانية، الأمير فيليب، عن عمر يناهز 99 عامًا.

وكان الأمير فيليب، أطول رفيق ملكي في التاريخ البريطاني، لملكة لأكثر من ستة عقود من حكمها.

وتزوج الأمير من إليزابيث عام 1947، قبل أن تصبح ملكة بخمس سنوات. وفي مارس الماضي، غادر الدوق مستشفى الملك إدوارد السابع في وسط لندن بعد إقامة لمدة شهر لتلقي العلاج دون أن تزوره الملكة.

وتم قبوله في المستشفى في 16 فبراير الماضي بعد أن شعر بتوعك، وخضع لاحقًا لعملية جراحية لحالة قلبية كانت موجودة في مستشفى آخر في لندن.

كان للأمير فيليب والملكة أربعة أبناء وثمانية أحفاد و 10 من أبناء الأحفاد.

ولد ابنهما الأول، أمير ويلز، الأمير تشارلز، عام 1948، تلته شقيقته الأميرة آن في عام 1950، ودوق يورك الأمير أندرو في عام 1960، والأمير إدوارد في عام 1964.

وولد الأمير فيليب نفسه في جزيرة كورفو اليونانية في 10 يونيو 1921، وهو من عائلة ملكية هاجرت الى بريطانيا.