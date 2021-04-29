90 مليون جنيه لتطوير الطرق المتضررة من السيول بجنوب سيناء

أكد المهندس حازم يوسف، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، أنه يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير عدد من الطرق بمدن خليج السويس، خاصة التي تضررت من السيول التي تعرضت لها هذه المدن مؤخراً.

وقال رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الخميس، إن منطقة تعمير جنوب سيناء هى المنوطة برفع كفاءة الطرق التي تضررت من السيول، بمدن رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس، بتكلفة تتخطى 90 مليون جنيه.

وأضاف أنه يجري كذلك تطوير وازدواج طرق بطول 12 كيلومتراً، بمدينة رأس سدر، إضافة إلى تطوير وازدواج طريق القرى السياحية، بطول 5 كيلومترات، ويضم كل اتجاه حارتين، وتبلغ عرض كل حارة 2.5 متر.

وتابع رئيس منطقة التعمير أن يجري أيضاً تطوير وازدواج طريق الكورنيش الجديد بمدينة أبو رديس، بطول 1.5 كيلومتر، وازدواج طريق بطول 2 كيلومتر بمدينة أبو زنيمة.

وأشار إلى أنه يجري رصف طريق حمام موسى الساحلي بمدينة الطور، بطول 3.5 كيلومتر، وبتكلفة تتخطى 37.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى معالجة انهيار هضبة ام السيد بشرم الشيخ، بتكلفة 185 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تطوير طريق شارع نادي الرياضات البحرية بمنطقة هضبة أم السيد، بطول 1.7 كيلومتر، وبعرض 30 متراً، بهدف توفير الدخول والخروج الآمن، ويتضمن مقاعد مضيئة ليلاً، ورقعتي شطرنج ضمن المنطقة الترفيهية للمواطنين والزوار.

كما تم الانتهاء من الممشى السياحي، الذي يطل على البحر بطول 2 كيلومتر، ويتضمن أعمال المشايات بطول 2 كيلومتر، وعرض 3.6 متر، من الرخام والجرانيت.

وأوضح «يوسف» أن منطقة هضبة أم السيد تعد من المناطق الأكثر خطورة بمدينة شرم الشيخ، وكاد انهيارها أن يسبب كارثة، وتجري أعمال الحماية بها بهدف حماية المنشات السياحية، لافتاً إلى أنه جرى الانتهاء من حماية 9 قطاعات، وهي قطاع فندق عايدة، وقطاع مجلس مدينة شرم الشيخ، ومنطقة الفنار، وفيلات الفنار، ومنطقة الباتروس السياحية، ومنطقة أرض المزادات.

كما يجري تنفيذ المرحلة الثانية من مزرعة شباب الطور، مزرعة «30 يونيو»، بمدينة بطور سيناء، بتكلفة 47 مليون جنيه.