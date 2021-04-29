الرياح التوفيقي يبتلع طالبين أثناء السباحة في الجيزة

شهدت ترعة الرياح التوفيقي الموجودة في مركزة منشأة القناطر التابع لمحافظة الجيزة، حادث غرق لطالبين كانا يسبحان فيه اليوم الخميس، إلا أنهما غرقا أثناء السباحة ولم يتمكنا من الخروج من المياه، كما لم يتمكن أحد من المارة من إنقاذهما، فلقيا مصرعهما غرقًا.

وكان رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، المقدم إكرامي البطران، قد تلقى بلاغًا من الأهالي الموجودين في موقع الحادث يفيد بغرق شخصين، اليوم، الخميس، كانا يسبحان في مياه الرياح التوفيقي بمركز منشأة القناطر.

وبانتقال رجال المباحث إلى موقع الحادث تحت إشراف العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث القاهرة، تمكنت الأجهزة المختصة بمساعدة بعض الأشخاص المتواجدين في موقع الحادث من انتشال الجثتين الغارقتين، وبدأ رجال المباحث في تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وتمكنت قوات الأمن فيما بعد من تحديد هوية الشخصين الغريقين، حيث اتضح أنهما طالبين يبلغ أحدهما من العمر 17 عامًا بينما يبلغ الآخر 16 عامًا، وتوصلت التحريات إلى أنهما كانا يسبحان في الرياح قبل أن يغرقا في مياهه، ولم يتمكنا من إنقاذ أنفسهما وقت تعضهما للغرق، كما لم يتمكن أحد من إنقاذهما أثناء غرقهما، ليلقى كل منهما مصرعه غرقًا.

بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الطالبين الغريقين، وتبين أنهما من نفس دائرة مركز شرطة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، جرى الوصول إلى أسرهما الذين حضروا إلى موقع الحادث قبل أن يتعرفوا عليهما.

وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على جثتين الطالبين الغريقين تحت تصرف النيابة العامة، بعدما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتم إخطار النيابة العامة بالحادث، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وطالبت باستعجال تقرير الطب الشرعي للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة، والتصريح بدفن الطالبين.