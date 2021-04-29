حالة الطقس غدا الجمعة 30-4-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا قبل قليل، بتوقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا؛ إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا ليلا

ونوه الخبراء عن حالة الطقس غدا ليلًا، إذ تسود أجواء معتدلة على أنحاء البلاد كافة.

وأشارت الأرصاد في بيانها، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 37 21

الإسكندرية 31 20

وادي النطرون 34 19

طنطا 36 21

شبين الكوم 37 21

دمنهور 35 20

بلطيم 31 20

مطروح 32 19

السلوم 35 18

سيوة 34 20

بورسعيد 32 29

دمياط 31 19

الزقازيق 37 21

المنصورة 37 21

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 21

العريش 31 20

رفح 31 19

رأس سدر 32 19

نخل 34 18

نويبع 35 25

طابا 34 23

كاترين 32 17

الطور 34 21

شرم الشيخ 39 25

الغردقة 38 24

مرسى علم 36 23

الفيوم 38 21

بني سويف 38 21

المنيا 39 32

أسيوط 39 23

سوهاج 39 24

قنا 39 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

إدفو 40 26

أبوسمبل 40 25

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 34 25

أبورماد 36 26

حلايب 33 25

رأس حدربة 35 24

نصائح لتجنب موجة الحر الشديد

وكان الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، استشاري الأمراض الجلدية، أوضح أنّه بداية من اليوم تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة، وتستمر لنحو أسبوع، مشددا على توخي الحذر في التعامل مع الطقس المتقلب.

وأوضح الناظر، عبر صفحته على فيس بوك، عدة نصائح للمواطنين لكيفية التغلب على الطقس الحار، ومنها تجنب الوقوف أو السير تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة دون غطاء على الراس أو شمسية يد، مع ضرورة ارتداء ملابس قطنية بيضاء أو فاتحة اللون، والحرص على الإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور، وتناول الخيار والبطيخ والكنتالوب بديلا للحلويات والاستحمام صباحا ومساء مع استعمال صابون الجلسرين ودون ليفة، ومراعاة عدم استعمال الماء الساخن وتهوية القدمين دائما وتجفيف بين الأصابع، منعا للإصابة بفطريات القدم.