تعرف على أعراض كورونا الجديدة.. طفح جلدي والتهاب في العينين

ارتفاع درجات الحرارة وسعال جاف، وفقدان حاستي الشم والتذوق، كانت هذه أبرز الأعراض الشائعة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن مع ظهور الموجة الثالثة من الفيروس الغامض تغيرت الأمور وأصبح من الضروري أن تتعرف على أعراض فيروس كورونا الجديد والتي أصبحت أكثر غرابة، وقد لا يميزها المصاب نظرا لاعتياد المصريين على أعراض معينة تم التنوية عنها للوقاية من الفيروس.

أعراض فيروس كورونا الجديد

اقترنت العديد من الظواهر والأعراض الجديدة بالموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأبرزها:

1- التهابات في العين.

2- عدم التوازن بشكل عام.

3- تؤثر أعراض فيروس كورونا الجديد على عصب السمع.

4- تسبب أعراض فيروس كورونا الجديد الحساسية الجلدية والطفح الجلدي وخصوصا إذا كانت الإصابات بين الأطفال.

5- أبرز أعراض الموجة الجديدة لفيروس كورونا هي ارتباطها بتغيير الحالة الإكلينيكية للمرضى بشكل سريع ومفاجئ.

6- تسوء الحالة الصحية لبعض مرضى كورونا في موجتها الثالثة في غضوان 12 إلى 48 ساعة فقط من الإصابة بكورونا.

أعراض من الموجة الثانية لفيروس كورونا

مثل الموجتان الأولى والثانية لفيروس كورونا المستجد، لا تزال هناك أعراض تصاحب الإصابة بالفيروس الغامض، ومنها:

1- فقدان حاستي الشم والتذوق.

2- ارتفاع في درجة حرارة الجسد والحمي.

3- الشعور بالغثيان.

4- التسبب في آلام بالعظم.

5- سيلان في الأنف.

6- السعال الجاف.

7- شعور بالمغص وآلام في البطن.

وضعت الحكومة سيناريو معتدل لانتهاء الأزمة، بحسب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال إلقاء بيانها حول مشروع خطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 21/2022، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وجاءت سيناريوهات احتواء كرونا كالتالي: تبنّت خطّة التَّنْمية لعام 21/2022 سيناريو معتدل، يفترض التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من عام الخطة، ثم النّمو المتسارع في النِّصْف الثَّاني منْه، مع إحكام السّيطرة واحتواء الْجَائحة.