طارق الشناوي يوضح أسباب تراجع الدراما الكوميدية في رمضان: معندهمش جديد

رغم تزاحم المسلسلات الرمضانية هذا العام بشدة على تحقيق أعلى نسب المشاهدة، واشتعال المنافسة على اعتلال المراكز الأولى في المتابعات، إلا أنّ المسلسلات الكوميدية شهدت تراجعًا ملحوظًا، وتذيّلت قوائم المشاهدات وسط المسلسلات الرمضانية.

الشناوي: ليس بالضرورة قوة الإخراج والكتابة لنجاح الفنان

ويوضح الناقد الفني طارق الشناوي، أسباب تراجع المسلسلات الكوميدية في الموسم الرمضاني بعدما كانت سمة منه، قائلا إنّه ليس الشرط في نجاح العمل الكوميدي أن يكون الإخراج والكتابة جيدين: «نجم الكوميديا ممكن يطلع من اللا نص»، مستندًا على فيلم «إسماعيلية رايح جاي» إنتاج عام 1997، والذي كان عليه ملاحظات عديدة في الكتابة والإخراج.

وأضاف «الشناوي» في حديثه مع «الوطن»، أنّه رغم أنّ اسم محمد هنيدي كان الرابع بعد محمد فؤاد، حنان ترك، خالد النبوي، إلا أنّ الجميع أجمع على أنّه سر نجاح الفيلم، وتحقيقه إيرادات أكثر من عادل إمام وقتها، ما يفسر أنّه ليس بالضرورة أن تكون بداية الفنان القوية من عمل مكتوب ومُخرج جيدًا، لكن بعد ذلك يستند على أعمال قوية.

الناقد الفني: الجيل الحالي من الفنانين ليس لديهم مفردات جديدة

وأشار الناقد الفني إلى أنّ الجيل الحالي من الكوميديانات ليس لديهم مفردات جديدة مثلما كان لدى «هنيدي» في السابق، حيث كان هناك إرادة اجتماعية لصناعة نجم، أما الآن لم تتحقق هذه الإرادة مع الجيل الحالي.

أسباب تراجع الأعمال الكوميدية

الكوميديا تعتمد على التواصل الاجتماعي، ومع مرور الوقت تغيرت طريقة هذا التواصل، بحسب حديث «الشناوي»، لافتًا إلى أنّ الجيل الحالي من الفنانين الكوميديين ليس معهم مفتاح التواصل مع الجمهور، مضيفًا أنّ أغلبهم لعب في مساحة «الاسكتشات» وهي ضيقة ولا يستمر نجاحها في الدراما، بل يمكن أن تُنفذ على المسارح التجارية ليس إلا.