موعد عرض مسلسل قصر النيل الحلقة 17.. البحث عن صبري فواز

استمرارا للإثارة والتشويق، ينتظر المشاهدون اليوم أحداث جديدة وهم على موعد عرض مسلسل قصر النيل الحلقة 17، وذلك عقب انتهاء حلقة أمس، بعودة دينا الشربيني التي تجسد دور كاميليا إلى القصر مرة أخرى، ومن ثم بدأت في الانتقام من أفراد عائلة السيوفي واحد تلو الآخر.

موعد عرض مسلسل قصر النيل الحلقة 17

وأحداث مسلسل قصر النيل الحلقة 17، تعرض في تمام التاسعة والنصف مساء على فضائية «mbc مصر».

مواعيد إعادة عرض مسلسل قصر النيل الحلقة 17

فيما تعرض إعادة عرض مسلسل قصر النيل الحلقة 17، في تمام الواحدة صباحا بعد منتصف الليل على فضائية «mbc مصر2»، وفي تمام الرابعة والنصف عصرا على فضائية «mbc مصر».

ملخص أحداث الحلقات السابقة من مسلسل قصر النيل

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل قصر النيل وقوع حالات من الغموض والتشويق، جاءت بشأن نشوب خلافات بين بطلة المسلسل دينا الشربيني التي تجسد دور كاميليا، وأفراد عائلة زوجها منصور السيوفي والذي يقدم دوره صبري فواز، نظرا لاختلافهم حول الاستحواذ على الثروة المالية الضخمة التي تركها الشقيق المتوفي للأخير، وبينها قصرا كبيرا على ضفاف النيل بوسط القاهرة.

أحداث مسلسل قصر النيل

وتدور أحداث مسلسل قصر النيل في إطار اجتماعي درامي مشوق، في حقبة ستينيات القرن الماضي، حول خلافات أبناء رفعت السيوفي وعمهم منصور السيوفي على ميراث والدهم وتركته الضخمة.

أبطال مسلسل قصر النيل

ويشهد مسلسل قصر النيل مشاركة نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، دينا الشربيني، وصلاح عبد الله، وأحمد مجدي، وريهام عبد الغفور، وأحمد خالد صالح، ومحمود البزاوي، وسامي مغاوري، وعمر السعيد، وصبري فواز، ومريم الخشت، وناردين فرج.

والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.