«الصحة» تقدم «ارشادات جديدة» للتعامل مع كورونا أثناء السفر

وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة من القواعد والإرشادات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد خلال العطلات الرسمية وأثناء السفر، وذلك حرصا من الوزارة على سلامة وصحة المواطنين وبخاصة فى ظل الارتفاع الملحوظ الذي يشهده المنحنى الوبائي للفيروس خلال هذه الفترة على مستوى مصر والعالم.

وقالت وزارة الصحة فى منشور توعوى، للوقاية من خطرالإصابة بفيروس كورونا خلال قضاء العطلات الرسمية وأثناء السفر: «إنه لابد من تجنب المخالطة اللصيقة مع الأشخاص الذين يعانون من الحمي والسعال وتنظيف اليدين باستمرار بفركها بمطهر كحولى أو غسلها بالماء والصابون».

تجنب ملامسة العينين

وتابعت: «يجب تجنب ملامسة العينين أو الأنف أو الفم»، مشيرة إلى ضرورة ارتداء الكمامات فى المناطق المزدحمة والتخلص منها بطريقة صحيحة.

وحذرت الصحة من التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة، لأن ذلك يزيد من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا وكذلك تطهير اليدين والحرص على التباعد الإجتماعى عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر على الأقل.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأغذية الغنية بفيتامين «سي» والتى تعمل على تقوية المناعة، وتقلل التوتر، وتغذي المخ والتى يجب تناولها لتعزيز صحة الجسم وبخاصةً خلال فقرة جائحة كورونا.

وأوضحت: «أن هذه الأطعمة تتمثل في البرتقال والفراولة والكيوي والليمون»، مشيرة الى أن هذه الأغذية غنية بمضادات الأكسدة وتحسن أداء الجهاز المناعى كما أنها تحتوى على السكر الطبيعي الذي يعد غذاء ووقود للمخ.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي فى كافة المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.