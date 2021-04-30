حظك اليوم الجمعة 30-4-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتمتع بالنشاط والحيوية أغلب الوقت، وداخله طاقة كبيرة من الحب لكل من حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. لا تتعجل الأشياء واهدأ لتحافظ على سلامتك وصورتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

المريخ في مربع برجك.. حاول أن تقاوم التشوش وكن يقظا لحماية حقوقك وتحكّم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.