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حظك اليوم الجمعة 30-4-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:09 ص | الجمعة 30 أبريل 2021
برج الحمل

برج الحمل

مولود برج الحمل يتمتع بالنشاط والحيوية أغلب الوقت، وداخله طاقة كبيرة من الحب لكل من حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

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حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

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ومن أبرز مشاهير برج الحمل جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها  1 أبريل.

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