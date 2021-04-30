حظك اليوم الجمعة 30-4-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور لا يسهل إحباطه، وليه ثقة كبيرة في قدراته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر يدعمك وقد تمر بمرحلة إيجابية وبناءة، فلتبادراليوم بلا تردد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك ويساعدك ذلك على التواصل ببساطة وتحقق فوائد بما لديك من سحر وموهبة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.