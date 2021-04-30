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حظك اليوم الجمعة 30-4-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الجمعة 30 أبريل 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يتسم بالذكاء والمرح وأبرز عيوبه التردد والتهور، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يشوشك وعليك أن تتأني في قراراتك وفي توقيع أي أوراق ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وخذ وقتك في التفكير.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

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