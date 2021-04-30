حظك اليوم الجمعة 30-4-2021 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج لـ4 أنواع، مائية وترابية وهوائية ونارية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها خدمة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وهي خدمة يومية لمعرفة حظ برجك وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعدك بحدث غير متوقع تستطيع أن تحقق من خلاله تقدما.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم أنت جاهز للمشاركة والتعامل بمثالية في علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر يدعمك وقد تمر بمرحلة إيجابية وبناءة، فلتبادراليوم بلا تردد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك ويساعدك ذلك على التواصل ببساطة وتحقق فوائد بما لديك من سحر وموهبة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يشوشك وعليك أن تتأني في قراراتك وفي توقيع أي أوراق ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وخذ وقتك في التفكير.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل ويجعلك ذلك تعطي مثالا يحتذى به في الإنجاز وتحمل المسئولية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء يمنحانك سحرا وتألقا ويعدانك بأوقات سعادة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يدفعك نحو الإنجاز وتنمية الروابط مع الزملاء.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، يعدك القمر بالحب والعاطفة والصداقات الموفقة وتميل لإظهار مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

ما زال القمر في مربع برجك وعليك أن ترى الخيط الرفيع بين الإصرار والعناد وتجنب التشنج.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تحاول التحكّم في حساسيتك ولا تفترض سوء النية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الممثلة آثار الحكيم من مواليد 24 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك لباقة ويقظة ويدفعك اليوم للانفتاح والاستمتاع بوقتك وتلفت إليك الأنظار.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تبدو أكثر استعدادا للاستماع للطرف الآخر وتستطيع أن تتفهم مشاعره وتساعده بإخلاص.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع حساباتك وخطواتك جيدا تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. المريخ بمنزل الحظ يجعلك فاتنا في عيون الجنس الآخر، بشرط ألا تتسرع في انفعالاتك وردودك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للتقدم بجرأة وتفتن الآخرين بحديثك ومواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك ساحرا ومؤثرا وواثق الخطى.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تستطيع أن تحقق تقدما ما دمت تحافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يولّد بداخلك رغبة في الابتعاد قليلا عمّن حولك، ومن المهم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تتيسر اليوم مسائل مهنية.. اعتمد على ما لديك من روح تفاؤل ويقظة ذهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو أن تعيد اليوم أواصر علاقة أو توطد علاقة وتكسب صداقات.

لطيفة

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر معاكس بمنزل العمل فلا تتسرع وقم بإعداد أسلحتك وعدتك قبل التحرك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد تنشغل اليوم بهموم ومع ذلك الوضع الفلكي يساعدك أن تحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نجوى كرم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير.