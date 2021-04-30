حظك اليوم الجمعة 30-4-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يعد مولود برج الميزان واحدًا من أكثر الأبراج دبلوماسية ولباقة، فهو شخصية اجتماعية من الطراز الأول، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الميزان.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك لباقة ويقظة ويدفعك اليوم للانفتاح والاستمتاع بوقتك وتلفت إليك الأنظار.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تبدو أكثر استعدادا للاستماع للطرف الآخر وتستطيع أن تتفهم مشاعره وتساعده بإخلاص.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.