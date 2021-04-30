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حظك اليوم الجمعة 30-4-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الجمعة 30 أبريل 2021
برج العقرب

برج العقرب

مولود برج العقرب لا يقدم على فعل أي شيء في حياته إلا بعد تفكير عميق في نتائج ذلك الفعل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع حساباتك وخطواتك جيدا تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. المريخ بمنزل الحظ يجعلك فاتنا في عيون الجنس الآخر، بشرط ألا تتسرع في انفعالاتك وردودك.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

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