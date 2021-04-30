حظك اليوم الجمعة 30-4-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يتسم بالكرم والحماس، ويعشق السفر حول العالم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للتقدم بجرأة وتفتن الآخرين بحديثك ومواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك ساحرا ومؤثرا وواثق الخطى.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.