مصطفى عمر يشيد بالفنان كريم عبدالعزيز: «دخل كأنه ضابط أمن وطني»

قال الفنان مصطفى عمر، إنه في أوائل تصويره لشخصيته بمسلسل «الاختيار 2»، إن لقاء جمعه بالفنان كريم عبدالعزيز، جاء أثناء التحقيق معه على خلفية القضية المتهم بها أثناء دوره بالمسلسل، «دخل ضابط أمن وطني يقعد قصادي، وهو فادني جدا في المشهد، وخلاني أحس فعلا أني أبو يوسف».

وأضاف «عمر»، خلال استضافته ببرنامج «الآن»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه بعد انتهاء التحقيق، تأسف له عما قام به تجاهه خلال تصوير المشهد، «قولتله ده أحلى حاجة حصلت ليا النهاردة، ولما قابلته نظرتي متغيرتش عنه، وحبيته أكتر لأخلاقه وإنسانيته»

وأوضح أن المسلسل شهد تواجد فئة كبيرة من الممثلين خريجي معهد فنون مسرحية، «فيه ناس كتيرة جميلة جدا»، لآفتا إلى أن رد فعل الناس تجاه دوره كان جيد، ولكن وبعد عرض حلقة القبض عليه فوجئ بمهاتفه الفنان أحمد مكي له للإشادة بدوره: «كانت مكالمة طويلة وقالي كلام كويس جدا».

وأكد أنه بدأ القراءة عن الشهيد محمد مبروك وجماعة الإخوان عند ترشحه للمسلسل، «كان عندي معلومة عامة، وبعدين بدأت أقرى عن العملية نفسها والشهيد محمد مبروك والحادثة نفسها بالتفصيل بجانب تفاصيل المؤلف هاني سرحان والمعلومات اللي بتوصلنا، وبعد كده بدأت أشتغل على الشخصية داخليا وخارجيا، كان عندي شكل للشخصية غير نمطي وغير تقليدي ومختلف جدا».