حظك اليوم الجمعة 30-4-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

أصحاب برج الحوت أشخاص رومانسيون بشدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر معاكس بمنزل العمل فلا تتسرع وقم بإعداد أسلحتك وعدتك قبل التحرك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد تنشغل اليوم بهموم ومع ذلك الوضع الفلكي يساعدك أن تحسن التصرف.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نجوى كرم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير