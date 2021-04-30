فيديو كارثي لتجمعات أمام مطعم شهير بالقاهرة.. ومصدر: سنتعامل معه

أظهر مقطع فيديو متداول تجمعًا كبيرًا للمواطنين في الشارع، مع وجود مظاهر احتفالية، تحت عنوان: «فيديو كارثي لتجمعات أمام مطعم شهير في القاهرة».

وكشف مصدر مسؤول عن أن الحكومة تحذر من أي تجمعات منعا الزحام، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية التس أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مضيفا لـ«الوطن» أنه لا أحد فوق القانون وعلى الجميع الامتثال للتعليمات والارشادات حفاظا على سلامتهم والحرص على التباعد الاجتماعي.

وتابع أنه يجب الابتعاد عن أي محل أو مطعم أو كافيه يحوي تجمعات أو يعج بالزحام، حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكدا أنه جرى تحذير المطاعم والكافيهات بضرورة عدم تخطي نسبة إشغال 50% بداخلها، وأي تجمعات في الشارع يجري فضها بمعرفة الشرطة، كإقامة احتفالات أو افتتاحات وخلافه، وذلك لمصلحة المواطنين، ويجري اتخاذ إجراء قانوني ضد المنشأة المخالفة.

وأشار خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أن التجمع والاحتفال الذي ظهر أمام أحد المحال الشهيرة مخالف للإجراءات الاحترازية، وسيجري التعامل معه واتخاذ الإجراءات المطلوبة، حفاظا على سلامة المواطنين وغير مسموح بأي تجمعات أو احتفالات، وسيجري بحث الحالة على الفور، لاتخاذ ما يلزم، لافتا إلى أنه جرى من قبل غلق كافيه لمطرب بسبب المخالفة وإقامة احتفال وتدخلت الشرطة وفضت التجمع وجرى مصادرة الأدوات وتشميع المقهى لكونه مخالف.