ضبط 4 أشخاص لانتحالهم صفة «صيادلة» في حملة بمدينة سفاجا

تمكنت حملة من الإدارة العامة للصيادلة بصحة البحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، من ضبط 4 أشخاص يزاولون مهنة الصيدلة وانتحال صفة صيادلة، وتم تحرير 4 محاضر مزاولة مهنة بدون ترخيص وإخطار جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

ووجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، لجنة من الإدارة العامة للصيدلة برئاسة الدكتور محمود السباعي وأعضاء التفتيش الصيدلة بالمديرية، ومفتشي الصيدلة الصحية بسفاجا بحملة تفتيشية على الصيدليات بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

تمكنت اللجنة خلال حملتها من ضبط 4 أشخاص يزاولون مهنة الصيدلة واتتحال صفة صيادلة وتم تحرير 4 محاضر مزاولة مهنة بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، إلى استمرار الحملات لضبط سوق الدواء والتصدي لظاهرة غش الأدوية والمستحضرات والتأكد من مصدرها وفاعليتها وضبط الأدوية المهربة والمستحضرات مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وفي سياق آخر خصصت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، فرقًا طبية مدربة تجوب الفنادق والمنشآت السياحية لتطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى بالبحر الأحمر ضد فيروس كورونا المستجد، تنفيذا خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.