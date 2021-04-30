أيمن حمزة: مصر لديها وفرة من الكهرباء ويمكنها تصديرها

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أوضح رؤية القيادة السياسية بأن تكون مصر مركزا محوريا لتبادل الطاقة، إذ يجرى العمل على وضع وإيجاد خطوط ربط جديدة، وفي الوقت ذاته تقوية الخطوط الموجودة، وهو ما يفيد في أكثر من ملف، مثل تلبية احتياجات الدول الأشقاء مثل ليبيا والسودان والأردن والعراق، بالإضافة إلى الربط بين مصر وأوروبا من خلال قبرص واليونان.

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد، مقدم برنامج «الحقيقة»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الربط بين مصر وقبرص واليونان، سيعتبر ممرا مهما بين قارتي أفريقيا وأوروبا، إذ أن القارة العجوز مهتمة بالحصول على الطاقة من المصادر المتجددة، إذ أصبحت مصر تمتلك وفرة في مصادر الطاقة وخطة مستقبلية واعدة في هذا الصدد، كما أن أفريقيا لديها مصادر متعددة من الطاقة المتجددة.

وتابع، أن هناك أكثر من معيار جعل دولا مختلفة في الإقليم تتوجه إلى مصر لكي تكون مصدر الكهرباء بالنسبة إليهم، مثل موقع مصر الفريد إذ تتوسط مصر قارات أوروبا وأفريقيا وأسيا، كما أن إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر أصبح كبيرا وتتميز مصر بوفرة كبيرة تلبي كل الاحتياجات الحالية ويسمح بتصدير الطاقة الكهربية.

وأردف، ان ثقة دول الجوار في الخبير المصري بشأن قدرته على الربط الكهربي وفي نفس الوقت زيادة قدرة الطاقات المتجددة، إذ أصبحت مصر مركزا لسلاسل الاستثمار والمستثمرين في الطاقة المتجددة، كما باتت مصر تمتلك خطا موازيا للبحر الأحمر والبحر المتوسط بقدرة 500 كيلو فولت وهو ما يمنح مصر أفضلية بالنسبة إلى الربط بينها وبين دول الجوار.