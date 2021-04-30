شهدت أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 17، تطورات جديدة، تصدرت على إثرها محركات البحث، خاصة أبطال المسلسل الرمضاني الفنانة هند صبري، والفنان أحمد عز، لذلك نرصد لكم تفاصيلها في السطور التالية، من أجل تلبية رغبة المشاهدين المنتظرين لها.

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 17.. مقابلة تجمع بين أحمد عز وصلاح حسني

وبدأت الحلقة بسفر الفنان أحمد عز الذي يجسد شخصية «سيف العربي» إلى العراق، من أجل مقابلة «عمار»، حيث اختار الطريق الأساسي رغم التحذيرات التي تلقاها من المخابرات المصرية، بسبب خوفه من التأخر على الفنان أحمد صلاح حسني، صاحب دور «عمار».

وتمكن «سيف» من تفادي السقوط في كمين قوات الأمن بسبب سفره المخالف، بعدما قرر النزول من السيارة قبل الكمين بمسافة قريبة، ليستقل سيارة نقل أخرى، حتى تمكن من العبور بأمان.

وسرعان ما جرت المقابلة بين أحمد عز وأحمد صلاح حسني، والتي أوصاه الأخير بعدة رسائل يوصلها إلى ضابط المخابرات «رفعت»، الذي يجسد شخصيته الفنان هشام سليم: «بلغه إن عمار جابلك الدليل اللي إنت عاوزه»، كما أرسل معه رسالة أخرى بطريقة مشفرة والتي اتضحت برغبته في إعادة زوجته إلى القاهرة لوجود خطر عليها هناك.

وفي الجانب الآخر، نجحت الفنانة هند صبري التي تجسد دور «دينا» في مهمتها بالعين السخنة، إلا أن اللواء فاروق السوهاجي، الذي جسد دوره الفنان أحمد فؤاد سليم، طالب الضابط رفعت بضرورة إيجاد بديل لها، نظرا لصعوبة المهمة القادمة عليها، بسبب تأخيرها في فتح الخزنة.

وعند وصولها إلى مقر المخابرات، أوضح لها اللواء «فاروق» تقصيرها، قبل أن تكلف بمهمة جديدة، ألا وهي فتح خزنة «ناظلي» الموجودة في بيتها، لوجود شيء مهم بداخله يريدونه بأقصى سرعة.

مسلسل هجمة مرتدة

جدير بالذكر، أن أحداث مسلسل هجمة مرتدة تدور حول ملفات المخابرات المصرية، التي حرص رجالها على حماية مصر، وضبط العديد من الجواسيس الذين يريدون تهديد أمنها القومي، لذلك يأتي مسلسل هجمة مرتدة يأتي على رأس قائمة تريندات المسلسلات الرمضانية.