مسلسل لحم غزال الحلقة 18.. حمل غادة عبدالرازق ومحاولة الإجهاض

تطورات وأحداث جديدة شهدها مسلسل لحم غزال الحلقة 18 للفنانة غادة عبدالرازق، التي تقوم بأدوار مختلفة بشخصيات متعددة داخل العمل الدرامي، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2021.

وشهدت أحداث مسلسل لحم غزال الحلقة 18، ذهاب «سيد جلالة»، إلى منزل «صبحي»، عمرو عبدالجليل، حتى يرى زوجته «غزال»، غادة عبدالرازق، ويتهمها بأنها على علاقة مع الأخير.

لم تستطع «غزال»، تمالك أعصابها، تجاه الاتهامات التي يقولها الزوج، ما جعلها توبخه فيما يخبره «صبحي»، بإنها تتفق معه على بضاعه جديدة كي توسع النشاط الخاص بها، ليتأسف لكليهما.

تكتشف «غزال»، غادة عبدالرازق، حملها من «سيد جلالة»، لتقرر القيام بعملية إجهاض بسبب تعاطيه المخدرات، وتلجأ لطلب المساعدة من «علي مأمون»، حتى يساعدها في شراء العلاج.

تتصالح شوق، التي تقوم بدورها الفنانة مي سليم، مع زوجها شوقي بعد خلافات كبيرة بينهم وتصميمها على الانفصال والطلاق، وقيام الأخير بتصويرها داخل الحمام أثناء استحمامها عبر هاتفه المحمول.

أحداث مسلسل لحم غزال

وتدور أحداث مسلسل لحم غزال، داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه، ويجسد شخصيته الفنان حمدي الميرغني، وطلبت منه أن يبيع لها المخدرات، ووضعت له المنوم في العصير، للحصول منه على معلومات عن مكان نجلها، ولكنه أخبرها أن ابنها اختفى لأنه يكرهها، لتحرقه في النهاية ويموت.

أبطال مسلسل لحم غزال

مسلسل «لحم غزال»، بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة