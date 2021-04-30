أحداث مسلسل النمر الحلقة 17.. العثور على قميص مغربل بالرصاص

يعرض مسلسل النمر ضمن السباق الرمضاني على قناة الحياة، وتستعرض «الوطن»، ملخص أحداث مسلسل النمر الحلقة 17، الذي يجسد بطولته باقة من النجوم، منهم محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور.

أحداث مسلسل النمر الحلقة 17

دارت أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل النمر، بمغادرة ملك مخزن النمر، بعد أن اكتشفت من لهجته أن ليس صعيديا، ثم اتصل محمد إمام، بسقلنص صديقه، بعد أن كشف أوراقه أمام ملك، وأخبره بالسر الذي لا يعرفه أحد عنه، كما شهدت الحلقة ذهاب على لبيت الحاوي، بعد أن حدث خلاف بينه وبين شمس والدته، كما شهدت أحداث الحلقة طلب خالد بن الشيمي يد فريد بنت الحاوي للزواج، وطلبت ملك من نصر تعطيل كاميرات المحل، وفتحت مخبأ سري لتطلع على ما به، لتعثر على قميص مغربل بالرصاص، وتسلمه للنمر.

وطلب النمر من ملك التعاون معه، ضد والدها، وأن تسلمه شحنة الماكينات المتعاقد عليها من إيطاليا، ولكنها رفضت، كما شهدت الأحداث كتب كتاب فريدة بنت الحاوي على خالد ابن الشيمي، بالإضافة إلى تعاون ملك مع النمر وأخبرته بالمعلومات التي يريدها حول شحنة الماكينات المستوردة.

وانتهت أحداث الحلقة بخروج المركب من الميناء، مؤمنة بشركة حراسة خاصة، ومعهم خالد ونصر وحسن، ومتابعة النمر لها، بالتعاون مع ملك، ونجح النمر في الاستيلاء على الشحنة، بعدما أسقط حسن ابن عنتر من أعلى الشاحنة، كما شهدت أحداث الحلقة كشف سر للمتابعين بأن نصر هو خال النمر.

تدور أحداث المسلسل، حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، ويجسد فيه الفنان محمد إمام، شخصية صعيدية، ويدخل في صراعات كبيرة مع كبار تجار الصاغة، خلال أحداث المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل النمر

يعرض مسلسل النمر، يوميًا، 3 مرات عبر قناة الحياة، يبدأ العرض الأول الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ثم 11:45 دقيقة ظهرا، كما يعرض 4 مرات عبر قناة «الحياة دراما»، كما يتوافر المحتوى بالكامل ودون إعلانات عبر منصة «واتش إت» للمشاهدة في أي وقت وفي أي مكان.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني.