إغلاق شارع البحر الأعظم جزئيا لمدة 3 أيام لتوصيل خط غاز

قال مصدر أمني، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع المحافظة، بدأت في إجراء إغلاق جزئى لشارع البحر الأعظم، بسبب أعمال توصيل خط غاز طبيعي في تقاطعه مع شارع كولدير لمدة 3 أيام.

خدمات أمنية

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم نشر خدمات مرورية، لمتابعة حركة السيارات، لحين انتهاء مدة الأعمال، وإجراء تحويلات مرورية، وتسيير حركة السيارات فى طرق بديلة، بعيدا عن الطرق التي تشهد أعمال الحفر.

أوقات العمل والغلق

وتوصل الشركة المنفذة، خط غاز طبيعي لخدمة محطات الغاز الطبيعي المزمع إنشائها بحي جنوب الجيزة، بإجراء قطع عرضي لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع كولدير في الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب لمدة 3 أيام، تبدأ اعتباراً من الخميس 29 أبريل، حتى السبت الموافق 1 مايو، على أن تكون الأعمال في الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة الـ5 صباحًا فقط، دون تعطيل لحركة المرور.

لوحات إرشادية

ونسقت الشركة مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، لاتخاذ ما يلزم، ونشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المرور، لضمان أمن وسلامة المواطنين، مناشدا المواطنين الالتزام بتعليمات الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية، لتفادي التكدسات بمحيط الأعمال.