مركز الأزهر العالمي للفتوى يحدد: 5 ضوابط لحضور صلاة الجمعة

شدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية في دور العبادة في ظل الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحفاظ على سلامة النفس والغير مقصد عظَّمه الإسلام، وأمر به؛ لاسيما عند انتشار الوباء، وسهولة انتقال العدوى من شخص لآخر.

وأشار المركز إلى ضرورة اتباع إرشادات الوقاية وإجراءات السلامة، والتى من أهمها:

1- المحافظة على نظافة اليدين، وتعقيمهما باستمرار.

2 - ارتداء قناع الوجه الطبي «الكمامة» في أماكن التجمعات العامة والدينية.

3 - المحافظة على تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال بالكمامة أو منديل أو باطن المرفق.

4- تجنب المصافحة.

5 - المحافظة على وجود مسافات آمنة من التباعد الاجتماعي.

وأوضح المركز أنه لا حرج شرعًا في شهود الجمعة مع الالتزام بهذه الإجراءات أثناء خطبة الجمعة وصلاتها؛ بل هي آكدة؛ لوجود ما يدعو إليها.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن الإجراءات الاحترازية المتبعة في المساجد، على أن تتم صلاة الجمعة على النحو المتبع بما لا تزيد على العشر دقائق في الخطبة، مع التنبيه على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم، مع مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واصطحاب المصلی الشخصي، وارتداء الكمامة.

ومن بين القرارات التي اتخذتها الوزارة، الموافقة على إقامة صلاة التراويح، مع تحديد بعض الشروط: منها اقتصار وقت الصلاة على نصف ساعة على أن يفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق، وإغلاقه بعد انتهاء الصلاة بعشر دقائق، والتنبية على عدم اصطحاب الأطفال للمسجد، مع أخذ كل التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات والمحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي.

وشددت على عدم السماح بفتح دورات المياه، مع ضرورة استخدام المصلى الشخصي، مؤكدة ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، سواء من الإمام أو العمال، أو المواطنين، حيث سيؤدي عدم الالتزام بهذه الضوابط إلى الإغلاق الفوري.