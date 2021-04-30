عاجل.. وصول أولى المساعدات الطبية الأمريكية إلى الهند

قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن أولى المساعدات الطبية الأمريكية، وصلت إلى الهند لمساعدتها لمواجهة التفشي الحاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكان وكيل وزارة الخارجية الهندية، هارش فاردهان شرينجلا، أشار أمس الخميس، إلى أن بلاده تعطي حاليا الأولوية لواردات الأوكسجين، كاشفا أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساعدة بهذا الشأن.

وأوضح «شرينجلا» في مؤتمر صحفي: «نتحدث عن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأوكسجين ستأتي من مصادر مختلفة من مختلف أنحاء العالم»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.