عشرات الجثث ملقاة على الأرض.. ماذا حدث في إسرائيل أمس؟.. صور وفيديو

ليلة حزينة عاشتها إسرائيل، أمس، بعد وفاة العديد من الأشخاص بسبب تزحلق بعض المشاركين خلال احتفالية دينية، وذلك خلال تواجدهم على درج من الحجارة، ما أدى لسقوط العشرات فوق بعضهم، بحسب ماذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور التي تبين سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، خلال هذه الاحتفالية الدينية، حيث أظهرت الصور عشرات الجثث ملقاة بجانب بعضها البعض مغطاة بأغطية بلاستيكية.

#فيديو/لجثث القتلى ال44 وال150 جريح حسب مصادر إعلامية وايست رسمية-سقطوا على الأقل من انهيار منصة وجسر في احتفال ديني يهودي في #جبل_الجرمق

قرب مدينة #صفد شمال #فلسطين المحتلة.

في أسوأ كارثة تضرب الاحتلال-#إسرائيل خارج الحروب والعمليات العسكرية وصفها نتنياهو بالكارثة القاسية. pic.twitter.com/vqV8luq551 — عبدالله الشايجي (@docshayji) April 30, 2021

وأشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن هناك أنباء أولية بسقوط حوالي 40 قتيلا و50 مصابا في حادث التدافع في منطقة جبل الجرمق «ميرون» شمال إسرائيل.

نتنياهو يصف الحادث بالكارثة الكبيرة

وأوضحت «سكاي نيوز» الإخبارية أن هناك عددا كبيرا من المصابين الإسرائيليين في حالات حرجة، وتم إعلان الطواري في عدد كبير من المستشفيات الإسرائيلية والتي تلقت العديد من الجرحي والقتلي اليوم، فيما وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحادث على تويتر بالـ «كارثة كبيرة».

وكانت مصادر طبية إسرائيلية، أعلنت عن تلقي العشرات حتفهم وأصيب نحو 150 آخرين بجروح خطيرة في تدافع ضخم حصل فجر اليوم الجمعة خلال احتفال ديني في شمال إسرائيل وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ست طائرات تساعد في إنقاذ الضحايا

وأضافت « العربية» أنه على الرغم من أن السلطات الإسرائيلية سمحت بتجمّع عشرة آلاف شخص في محيط القبر، إلا أن منظمي الحفل الديني أكدوا بأنّ أكثر من 650 حافلة استؤجرت في جميع أنحاء إسرائيل لنقل المشاركين إلى المكان، والذي من المتوقع أن يصل عددهم إلى 30 ألف شخص، فيما أكدت الصحافة الإسرائيلية أن عدد المشاركين في الحفل وصلوا إلى مئة ألف مواطن.

وكانت قد زرت ستّ مروحيات إسرائلية لسيارات الإسعاف، وذلك لنقل الجرحى إلى مستشفيات مدينتي نهاريا وصفد شمال البلاد، وكانت قد منعت السلطات الإسرائيلة في عام 2020 تنظيم تلك الإحتفالية الدينية بسبب تفشي فيروس كورونا داخل البلاد