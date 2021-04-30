تعليمات هامة من الكنيسة للأقباط قبل الجمعة العظيمة: أهمها التباعد

يبحث الكثير من رواد مستخدمي محرك البحث «جوجل» عن أهم الإجرءات التي يجب اتباعها في صلاة الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

تعليمات الكنيسة للمصلين قبل الجمعة العظيمة

وبخصوص الجمعة العظيمة، فإن المركز الاعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية نشر أهم الواجبات التي لابد أن يلتزم بها المشاركون، وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة، أبرز الواجبات التي يجب أن يتبعها المشاركون في صلاة الجمعة العظيمة والتي جاءت كالتالي:

1- فيما يتعلق بـصلاة الجمعة العظيمة، فإنه لابد من التعاون الكامل مع رجال الأمن الموجودين على أبواب الكاتدرائية، وذلك من خلال التأكد من بطاقة المشاركين ومطابقتها مع بطاقة الرقم القومي.

2- التعاون مع خدام الكشافة داخل الكاتدرائية وذلك من خلال سرعة الاستجابة لتوجيهاتهم فيما يخص تطبيق الإجراءات الوقائية وباقي التعليمات، سواء عند دخول الكاتدرائية أو أثناء الصلاة أو عند المغادرة.

3- غير مسموح للمشاركين في الصلوات (كهنة - شمامسة - شعب)، باصطحاب أي أشخاص غير حاملين لبطاقة الحضور الشخصية حيث لن يسمح بدخول أي شخص غير حامل للبطاقة المذكورة.

4- قياس درجة حرارة المصلين قبل الدخول لصلاة الجمعة العظيمة، وذلك مع عدم السماح بدخول أي شخص يثبت ارتفاع درجة حرارته، أو من يعاني من أي أعراض أخرى، كما لن يسمح بدخول أي من أفراد من أسرة الشخص المُصاب.

5- المحافظة على التباعد الجسدي بالمسافة الآمنة بين المصلين وبعضهم البعض، بما في ذلك طوابير الدخول للكنيسة والتناول والانصراف.

6- متابعة ارتداء المصلين للكمامة والتزامهم بالتباعد الجسدي طوال فترة وجودهم داخل الكنيسة.

7- عدم السماح بالتقبيل أو المصافحة بالأيدي أو التحية أو التفاعل بأي طريقة تتطلب اقترابًا أو تلامسًا بين المشاركين في الكنيسة، بما في ذلك القبلات الطقسية للصلبان والكتب، ومصافحة الأب الكاهن والمصافحة بين الكهنة وبعضهم البعض.

8- ويكتفى جميع المشاركين بتبادل التحية من على بعد، ويسري ذلك داخل الكنيسة عامةً، سواء أثناء الصلوات أو في أي وقت آخر.

9- لا يسمح بلمس الأيقونات سواء الثابتة بالكنيسة أو المتحركة في الدورات الطقسية.

10- ألا يسمح أي فرد لنفسه بالمجئ إلى الكاتدرائية في حال شعوره بأي أعراض مرضية حتى ولو كانت بسيطة (رشح، سعال، إرهاق..إلخ)، أو أحد من أفراد أسرته وذلك من باب الأمانة.

11- يلتزم الآباء الكهنة المشاركون بكل التعليمات من تطهير اليدين والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة بالشكل الصحيح طوال فترة وجودهم داخل الكنيسة.

12- يلتزم الآباء الكهنة المشاركون بالإجرءات الوقائية خاصة عند الوقوف أمام المنجليات والمذبح، أو استخدام الميكروفونات أثناء القراءات والصلوات والألحان.

13- يلتزم جميع أعضاء خورس الشمامسة بكل ما جاء في البند السابق، ولا سيما عدم خلع الكمامة، عند تلاوة الألحان أو القراءات، وكذلك تسري عليهم تعليمات الدخول والانصراف المشار إليها في البنود السابقة.

14- يلتزم كل مصلٍّ بإحضار منديل التناول (اللفافة) الخاص به في قداس العيد، وغطاء الرأس (للسيدات) للاستخدام الشخصي، ويمتنع تمامًا التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين.

15- يجب ألا يقترب المتناول من الأب الكاهن لحظة تقدمه للتناول، أو توجيه أي حديث إليه، حتى ولو بغرض الاعتراف أو نوال الحِلِّ، لئلا يُفقد احتراز التباعد الآمن.