عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي حسام حداد والإعلامية منة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الحدوتة.. ملخص الحلقة السابعة عشرة من مسلسلات رمضان»، وتواصل مسلسلات رمضان تقديم أحداث وتفاصيل جديدة ومشوقة.

الاختيار 2

وبدأت حلقة مسلسل الاختيار 2 بلقاء التكفيري الشيخ أبو عبيدة مع عمرو رضا وكان يتابعه الضابط زكريا، وبدأ أبو عبيدة يشعر بتحركات الضابط حوله فأشهر سلاحه إلا أن قوات الشرطة تحركت ناحيته وأطلقت الرصاص وسقط أرضا.

وانتقل المشهد إلى شمال سيناء، حيث الشيخ زويد، والتقى الشيخ مجد مع أحد القيادات التكفيرية ويرفض مجد مبايعتهم ويقرر استكمال العمل مع مجموعته وانشاء تنظيم المرابطون الإرهابي.

هجمة مرتدة

أما في مسلسل «هجمة مرتدة» فقد سافر أحمد عز إلى إحدى الدول الأوروبية وهناك قابل عمار المقدسي بعد مرور عدة عقبات كانت خطرا على المهمة وأخبره عن مكان الطرد المهم، ثم أخبره أيضا بأنه أوفى بوعوده تجاه رفعت بيه، وطالبه بالوفاء بوعوده وهي نقل زوجته إلى مصر نظرا لوجود خطورة وبالفعل يصل سيف إلى زوجة عمار المقدسي ويحاول تهريبها.

نسل الأغراب

وفي مسلسل «نسل الأغراب» كان هناك مفاجأة كبيرة عندما ذهب عساف ومسعد إلى المكان الذي تتواجد فيه شامية والدة غفران لكنهما لم يجداها في المكان وسط صدمة من عساف، خاصة أنه ملزم بتسليمها إلى ابنها غفران خلال يوم واحد بعدما عادت إليه جليلة مرة أخرى.

موسى

وبدأت حلقة مسلسل موسى بطلب المعلمة حلاوتهم الزواج من موسى لكنه بلغها بأنه من يريد الزواج بها، فتوافق وتتفق زوجة العمدة على التخلص من موسى والثأر منه.