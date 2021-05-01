مواعيد إعادة حصص المرحلة الإعدادية على قناة «مدرستنا»: تبدأ 8 صباحا

يتابع طلاب صفوف المرحلة الإعدادية الثلاث، بداية من الصف الأول حتى الصف الثالث، إعادة دروس المرحلة الإعدادية التي فاتتهم وذلك على مدار الأسبوع الجاري على قناة مدرستنا التعليمية، لذا تعرض «الوطن» مواعيد عرض دروس المرحلة الإعدادية مرة أخرى على مدار اليوم السبت.

إعادة حصص الصف الأول الإعدادي

- الساعة 8 صباحًا: اللغة العربية.

- الساعة 9 صباحا: الجزء 1 من اللغة الإنجليزية.

- الساعة 9:30 صباحًا: الجزء الثاني من اللغة الإنجليزية.

- الساعة 10 صباحا: الجزء الأول من الرياضيات.

- الساعة 10:30 صباحًا: الجزء الثاني من الرياضيات.

- الساعة 11 صباحًا: الجزء الأول من Math.

- الساعة 11:30 صباحًا: الجزء الثاني من Math.

- الساعة 12 ظهرًا: الجزء الأول من العلوم.

- الساعة 12:30 ظهرًا: الجزء الثاني من العلوم.

- الساعة 1 ظهرًا: الجزء الأول من Science.

- الساعة 1:30 ظهرًا: الجزء الثاني من Science.

- الساعة 2 ظهرًا: الجزء الأول من الدراسات الاجتماعية.

- الساعة 2:30 ظهرًا: الجزء الثاني من الدراسات الاجتماعية.

إعادة حصص الصف الثاني الإعدادي

- الساعة 3:30 عصرًا: اللغة العربية.

- الساعة 5 مساء: الجزء الأول من اللغة الإنجليزية.

- الساعة 5:30 مساء: الجزء الثاني من اللغة الإنجليزية.

- الساعة 6 مساء: الجزء الأول من الرياضيات.

- الساعة 6:30 مساء: الجزء الثاني من الرياضيات.

- الساعة 7 مساء: الجزء الأول من Math.

- الساعة 7:30 مساء: الجزء الثاني من Math.

- الساعة 8 مساء: الجزء الأول من العلوم.

- الساعة 8:30 مساء: الجزء الثاني من العلوم.

- الساعة 9 مساء: الجزء الأول من Science.

- الساعة 9:30 مساء: الجزء الثاني من Science.

- الساعة 10 مساء: الجزء الأول من الدراسات الاجتماعية.

- الساعة 10:30 مساء: الجزء الثاني من الدراسات الاجتماعية.

إعادة حصص الصف الثالث الإعدادي

- الساعة 11 مساء: الجزء الأول من اللغة العربية.

- الساعة 11:30 مساء: الجزء الثاني من اللغة العربية.

- الساعة 12 منتصف الليل: الجزء الأول من اللغة الإنجليزية.

- الساعة 12:30 بعد منتصف الليل: الجزء الثاني من اللغة الإنجليزية.

- الساعة 1 صباحا: الجزء الأول من الرياضيات.

- الساعة 1:30 صباحا: الجزء الثاني من الرياضيات.

- الساعة 2 صباحا: الجزء الأول من Math.

- الساعة 2:30 صباحا: الجزء الثاني من Math.

- الساعة 3 صباحا: الجزء الأول من العلوم.

- الساعة 3:30 صباحا: الجزء الثاني من العلوم.

- الساعة 4 صباحا: الجزء الأول من Science.

- الساعة 4:30 صباحا: الجزء الثاني من Science.

- الساعة 5 صباحا: الجزء الأول من الدراسات الاجتماعية.

- الساعة 5:30 صباحا: الجزء الثاني من الدراسات الاجتماعية.