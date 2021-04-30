رئيس جامعة أسيوط: تخفيض نسب حضور العمالة لـ25% لمواجهة كورونا

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط تطبيق زيادة فى النسبة المقررة لتخفيض العمالة خلال شهر رمضان لتصل إلى 25% بدلاً من نسبة 50% التى كانت مقررة فى وقت سابق، حيث يمكن أن يقتصر حضور الموظف على يوم أو يومين أسبوعياً كحد أقصى مع مراعاة الحفاظ على حسن سير العمل فى الإدارات الحيوية مثل الحسابات وشئون عاملين وما شابه ذلك ، موجهاً السادة مديري القطاعات و الإدارات الخدمية مثل المستشفيات الجامعية والأمن والسيارات والصيانة وما إلى ذلك والتى تشهد عمل متواصل على مدار الأسبوع بنظام التناوب على أن يتولوا إعداد جداول حضور العاملين وفق حاجة العمل فقط.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس جامعة أسيوط جلسة مجلس الجامعة مساء أمس الخميس والمنعقدة عن شهر إبريل وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات وأعضاء المجلس من عمداء مختلف الكليات النظرية والعملية بالجامعة، وأستهل رئيس الجامعة الإجتماع بتهنئة إلى أفراد المجتمع الجامعى من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك

رئيس الجامعة :زيادة الاعتماد على تقديم الخدمات التعليمية أون لاين إلى عيد الفطر

وأشار رئيس الجامعة إلى زيادة الاعتماد على تقديم الخدمات التعليمية أون لاين حتى انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك وهى الإجراءات التى سوف يتم إعادة النظر فيها جميعاً عقب انتهاء شهر رمضان وفق وضع انتشار الجائحة وتقييم معدلات الإصابة.

الجمال: المستشفيات الجامعية مستعدة لمواجهة أى زيادة فى مرضى كورونا

وطمأن الدكتور طارق الجمال أفراد المجتمع باتخاذ كافة الاستعدادات داخل مستشفيات أسيوط الجامعية وذلك لمواجهة أى زيادة فى عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا لا قدر الله ووجود خطط مرحلية تتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى ومضاعفة عدد الأسرة المخصص لعلاج الحالات المصابة إذا لزم الأمر، منوهاً إلى أن العدد الحالى وفق أخر تقرير وارد من إدارة المستشفيات هو وجود 88 مصاب بالمستشفى الجامعى الرئيسي ومستشفى الأطفال وهو ما يمثل 4 أضعاف العدد الموجود فى نفس الشهر من العام الماضى .