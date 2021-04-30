مصر تتزين ببيوت الله.. الأوقاف تفتتح 1300 مسجدا في أقل من 8 أشهر

افتتح محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة اليوم الجمعة، مسجد عمر بن الخطاب بحي إفلاقه بمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بتكلفة 9.5 مليون جنيه، إضافة إلى خمسة مساجد أخرى بالمحافظة، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح 13 مسجدًا جديدًا اليوم، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه بمحافظة البحيرة من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 115 مسجدًا، منها 111 مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وترميمًا.

وبلغ إجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية 1395 مسجدًا، منها 1300 مسجد بالتمام والكمال : بناء جديدا أو إحلالًا وتجديدًا أي بناء كاملا أيضا، و95 مسجدًا صيانة وترميمًا.

كما شدد وزير الأوقاف على أهمية الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بالمساجد، خلال اجتماعه بقيادات الدعوة بمحافظة البحيرة اليوم الجمعة، بديوان عام محافظة البحيرة بحضور اللواء هشام عبد الغني آمنة محافظ البحيرة، وبمراعاة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الشكر لوزير الأوقاف، ولأئمة البحيرة وقيادات الدعوة بها على دورهم في نشر الفكر المستنير بالمحافظة، ومواجهة الفكر المتطرف بالحجة والبرهان، وعلى دور وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله.

من جانبه وجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الشكر لوزارة الأوقاف على جهودها في عمارة المساجد، مؤكدًا أن ما تشهده المساجد من عمارة يعد أمرًا غير مسبوق.

جاء ذلك خلال افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، بحضور وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة، ومفتي الجمهورية، واللواء محمد والي، مدير أمن المحافظة، والعميد أحمد السويدي، المستشار العسكري بالمحافظة، والدكتورعبيد عبد العاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، والشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة البحيرة، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة، وبمراعاة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.