أماكن الفسح والخروج في شم النسيم بالغردقة «صور»

استعدت أجهزة مدينة الغردقة لاستقبال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد خلال الساعات القليلة القادمة، يعقبها عيد الفطر المبارك خلال أيام، حيث تستقبل الغردقة الآلاف من الوافدين من المصريين والأجانب لقضاء إجازة عيد القيامة المجيد وشم النسيم على شواطئ المدينة الساحلية، والتي تمتد عبر 40 كيلوا متر شمالا وجنوبا وتمتلك أكثر من 170‪ فندق ومنتجع سياحى .

أماكن الشواطئ َوالخروجات العامة في الغردقة

يأتى على رأس أماكن النزهة بمدينة الغردقة «مارينا اليخوت»، والمعروف بالمارينا السياحي جنوب الغردقة، وتعد مقصداً للتنزه فى فترة المساء، فهي منطقة ترفيهية متكاملة تشبه موانئ اليونان وايطاليا وفرنسا وتحتوى على الملاهى الليلة والحفلات والديسكوهات والكافيهات والمطاعم وأماكن التسوق ومرسى لليخوت والقوارب وهو المكان الأنسب للباحثين عن المتعة والاسترخاء ليلا فى الغردقة.

ومن أشهر الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، شاطي رقم 4 ويقع بمحاذاة شارع الكورنيش شرق مدينة الغردقة ويمتد لأكثر من 2 كيلوا مترا وحرصت محافظة البحر الأحمر على تجديده استقبالا للأعياد.

شارع شيراتون والممشي السياحي بالغردقة

ويعد شارع شيراتون السياحي من أقدم َشوارع الغردقة وأشهرها على الإطلاق ويعد مكان مناسب جداً للتنزه ويضم العديد من المقاهى والمطاعم السياحية التى تقدم مختلف أنواع المأكولات والمشروبات والمحلات التجارية والبراندات.

استمتع بالممشى السياحي بمدينة الغردقة

من الأماكن العامة بمدينة الغردقة الممشى السياحي ويمتد لعدة كيلوا مترات تجاوره عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية وفي الجانب الآخر الكافيهات والمحلات التجارية والمطاعم.

وتضم الغردقة أيضا ممشى شيري متفرع من شارع شيراتون جنوب مدينة الغردقة ويتميز بالزخم في المحلات التجارية والمطاعم ويتوافد عليه المئات يومياً من المصريين والأجانب وتظل المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات مفتوحة حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل في أيام الإجازات.

أماكن فسح ورحلات بحرية علي الشواطئ والجزر بأسعار خاصة

تأتى «جزيرة الجفتون»، على رأس قائمة الأماكن والرحلات السياحية التى يمكن زيارتها خلال قضاء إجازتك فى الغردقة والقيام برحلة بحرية على متن أحد اللنشات البحرية، وتبعد الجزيرة نحو 11كيلومتراً عن شاطئ الغردقة، والذهاب إليها في الصباح والعودة في الرابعة مساء وتقضى نحو 7 ساعات ما بين السباحة والغطس والسنوركلينج، وتتميز جزيرة الجفتون بالرمال الناعمة والشواطئ الرائعة، و تضم أكثر من 14 موقعاً للغوص.

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