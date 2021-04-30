مسلسل موسى الحلقة 18.. هل ينجو محمد رمضان من قبضة «أورمة» والمطاريد؟

ينتظر عشاق مسلسل موسى الحلقة 18، التي يظهر فيها «موسى» الفنان محمد رمضان، وهو متجه إلى السفر من أجل تهريب الساعات، ذلك العمل السري الذي وفره له «المعلم وهبة» الفنان سيد رجب، قبل أن يرسل خلفه «أورمة» البلطجي إلى محطة القطار، حتى يقضي عليه، غيرة منه وخوفًا على مكانته في السوق.

مسلسل موسى الحلقة 18

وخلال الحلقة الماضية، وافق موسى على الزواج من المعلمة حلاوتهم الفنانة سمية الخشاب، بعد أن اعتقد أن طلبها الزواج منه مجرد مزاح أو استخفاف بعقله، متسائلًا كيف لشخصية ثرية مثلها أن تتزوج شاب لا يملك شيئًا؟ لكن إجابتها بأنها تحبه جعلته يطلب منها هو أن يتزوجها.

وعقب علم «شهاب باشا» بحقيقة شفيقة شقيقة موسى، وهي الفنانة هبه مجدي، من المتوقع أن يذهب إليها ويسرد لها ما رواه له «نوفل» الفنان منذر ريحانة، عن حكاية هروبها من بلدها محافظة سوهاج، وقصة رغبة شقيقها موسى في قتلها بسبب خطيئتها.

كما يبحث زعيم المطاريد، الفنان ضياء عبدالخالق، عن الرجل الذي اتفق مع زوجة شيخ البلد، الفنانة عبير صبري، على قتل موسى، من أجل أن يوقف تلك الصفقة الفاسدة، بعد أن أبلغه الشيخ صالحين جد موسى، الفنان محمد ريحان بالأمر كله عقب سماعه من زوجة شداد، الفنان رياض الخولي.

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته ويزرع فيه حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.